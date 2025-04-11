Сара Джессика Паркер впервые показала подросших дочерей-двойняшек на премьере мюзикла

Звезда «Секса в большом городе» и ее муж Мэттью Бродерик устроили семейный выход на Бродвей Фото: открытые источники 60-летняя Сара Джессика Паркер нарушила свое правило не показывать детей публике и появилась на премьере мюзикла «Smash» вместе с 15-летними дочерьми-двойняшками Марион и Табитой.
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