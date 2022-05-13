«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

Волейбольный клуб «Уралочка» призвал главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за высказывания во время матча женского чемпионата России.

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