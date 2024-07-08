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Американский аналитик: Киев планирует ряд провокаций на границе Белоруссии для вовлечения НАТО в конфликт

Американский аналитик: Киев планирует ряд провокаций на границе Белоруссии для вовлечения НАТО в конфликт

Киевская хунта планирует несколько провокаций на границе с Белоруссией, с этой целью стягивая туда войска и различные подразделения типа запрещенного в России признанного террористической группировкой «Русского добровольческого корпуса»*, подчиненного ГУР МО Украины.

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