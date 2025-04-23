Экипажи танков Т-80БВ уничтожили опорные пункты ВСУ в курском приграничье

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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