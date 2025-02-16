Релиз прошивки One UI 7.0 для Samsung Galaxy S24 и других смартфонов Samsung откладывается, а One UI 7.1 и вовсе не выйдет

Samsung медлит с выпуском стабильной версии своей прошивки One UI 7.0, которую в первую очередь ждут владельцы прошлогодних флагманов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra: бета-тестирование началось еще в декабре 2024 года, на данный момент выпущена четвертая бета-версия, а на подходе еще две.