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Релиз прошивки One UI 7.0 для Samsung Galaxy S24 и других смартфонов Samsung откладывается, а One UI 7.1 и вовсе не выйдет

Релиз прошивки One UI 7.0 для Samsung Galaxy S24 и других смартфонов Samsung откладывается, а One UI 7.1 и вовсе не выйдет

Samsung медлит с выпуском стабильной версии своей прошивки One UI 7.0, которую в первую очередь ждут владельцы прошлогодних флагманов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra: бета-тестирование началось еще в декабре 2024 года, на данный момент выпущена четвертая бета-версия, а на подходе еще две.

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