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Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

- в кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России;- Минздрав до 14 января оценит готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек;- регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения;- Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187,8 миллиона рублей на исследование вакцин против COVID-19.

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