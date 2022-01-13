Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

- в кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России;- Минздрав до 14 января оценит готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек;- регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения;- Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187,8 миллиона рублей на исследование вакцин против COVID-19.