В рамках нацпроекта в Казани прошёл «Урок Цифры»

Фото предоставлено Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ В казанской школе №80 во вторник прошёл «Урок Цифры» на тему «Квантовые вычисления и материалы будущего».
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