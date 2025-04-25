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Татар-информ

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В рамках нацпроекта в Казани прошёл «Урок Цифры»

В рамках нацпроекта в Казани прошёл «Урок Цифры»

Фото предоставлено Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ В казанской школе №80 во вторник прошёл «Урок Цифры» на тему «Квантовые вычисления и материалы будущего».

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