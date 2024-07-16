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Закон и Порядок

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Смотрите это сами! Россия объявила бойкот Олимпиаде в Париже

Смотрите это сами! Россия объявила бойкот Олимпиаде в Париже

Каждые два года два главных федеральных канала на 16 дней превращались из информационно-развлекательных в спортивные: раз в четыре года в феврале виной этому была зимняя Олимпиада, а раз в четыре года в июле-августе — летние Игры.

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