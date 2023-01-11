Welt: Решение Польши о передаче Киеву танков Leopard является выпадом в адрес Шольца

Решение главы Польши Анджея Дуды касательно предоставления украинским войскам немецких танков представляет собой выпад в сторону Шольца, ибо до этого канцлер Германии отвергал возможность отправки танков Leopard — 2 для нужд киевского режима.
Решение главы Польши Анджея Дуды касательно предоставления украинским войскам немецких танков представляет собой выпад в сторону Шольца, ибо до этого канцлер Германии отвергал возможность отправки танков Leopard — 2 для нужд киевского режима.
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