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Welt: Решение Польши о передаче Киеву танков Leopard является выпадом в адрес Шольца

Welt: Решение Польши о передаче Киеву танков Leopard является выпадом в адрес Шольца

Решение главы Польши Анджея Дуды касательно предоставления украинским войскам немецких танков представляет собой выпад в сторону Шольца, ибо до этого канцлер Германии отвергал возможность отправки танков Leopard — 2 для нужд киевского режима.

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