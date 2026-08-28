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Казаннан тыл хезмәтчәне Мәрзия Хәйруллинага 95 яшь тулды

Казаннан Бөек Ватан сугышы ветераны, тыл хезмәтчәне Мәрзия Хәйруллина 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтә.

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