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Киселев рассказал, в чем главное достижение Путина за 25 лет у власти

Киселев рассказал, в чем главное достижение Путина за 25 лет у власти

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В день 25-летия первой инаугурации Владимира Путина генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев поделился размышлениями о значении этого периода для страны.

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