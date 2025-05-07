Киселев рассказал, в чем главное достижение Путина за 25 лет у власти

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В день 25-летия первой инаугурации Владимира Путина генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев поделился размышлениями о значении этого периода для страны.
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