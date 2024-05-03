Смоляне против строительства на улице Бакунина

В администрации Смоленска вновь прошли публичные слушания по внесению изменений в планировку и межевание территорий На месте снесенных в 2023 году ветхих бараков современных жилых домов средней этажности планировалось строительство домов средней этажности - высотой от 5 до 8 этажей.