Смоляне против строительства на улице Бакунина

В администрации Смоленска вновь прошли публичные слушания по внесению изменений в планировку и межевание территорий На месте снесенных в 2023 году ветхих бараков современных жилых домов средней этажности планировалось строительство домов средней этажности - высотой от 5 до 8 этажей.
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