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Ловись рыбка: приморцы полезно, вкусно и активно отдыхают на сезонном рыбном празднике

Ловись рыбка: приморцы полезно, вкусно и активно отдыхают на сезонном рыбном празднике

Сезонный праздник "Море, камбала!" (0+) ждет в Находке всех — от мала до велика. Помимо гастрономического шоу с участием шеф-поваров ведущих ресторанов края на площадке фестиваля проходит и обширная развлекательная программа для взрослых и детей.

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