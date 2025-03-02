Филипп Киркоров шокировал фанатов своей худобой и новыми татуировками

За последние несколько лет внешний вид певец Филиппа Киркорова претерпел значительные изменения. Артист прибег к нескольким пластическим операциям, украсил свое тело многочисленными татуировками и заметно похудел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии