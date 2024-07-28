Samsung не будет копировать Dynamic Island в One UI 7, но предложит что-то похожее

Инсайдер Ice Universe рассказал об особенностях нового мобильного интерфейса Samsung — One UI 7. По словам информатора, корейская компания не станет копировать главную «фишку» iPhone — Dynamic Island, но при этом расширит функциональность схоже графического элемента.
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