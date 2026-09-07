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Минобороны предложило взыскивать с осужденных военных часть выплаты за контракт

Минобороны предложило взыскивать с осужденных военных часть выплаты за контракт

Министерство обороны России подготовило проект постановления, которое вводит новый порядок удержания части единовременной выплаты, полученной военнослужащими при заключении контракта, если они были осуждены за совершение преступления во время прохождения службы.

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