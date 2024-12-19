Экс-посол России в США стал советником главы ВТБ

Анатолий Антонов занял должность советника главы правления банка ВТБ Андрея Костина.Бывший посол России в США Анатолий Антонов стал советником главы банка ВТБ Андрея Костина, о чём говорится в сегодняшнем пресс-релизе финучреждения.
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