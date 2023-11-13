РИА: Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский назвал правительство канадского премьера Джастина Трюдо заложником неонацистской идеологии.
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