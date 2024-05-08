Краснодарские коллеги в бешенстве И всё из-за того, что столица региона получает автобусы хуже, чем её окраина.
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Краснодарские коллеги в бешенстве И всё из-за того, что столица региона получает автобусы хуже, чем её окраина.