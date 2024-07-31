Русское оружие: горячий месяц победоносных ударов "Искандера"

© Фото / Министерство обороны РФВчера 16K прочитали Высокоточные ракетные удары ВС России сделали июль по-настоящему адским для живой силы и боевой техники противника на украинском театре военных действий.
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