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Царьград

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Аэрофлот отложил вылет из-за экстренной посадки в Красноярске

Аэрофлот отложил вылет из-за экстренной посадки в Красноярске

Рейс Южно-Сахалинск - Москва с "АйФлай" совершил экстренную посадку в Красноярске 11 сентября из-за ухудшения состояния пассажира.

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