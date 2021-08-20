Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют

Доллар США в пятницу торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений стремительного распространения Дельты-штаммаДоллар США в пятницу торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений стремительного распространения Дельты-штамма коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.