TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют

Доллар США в пятницу торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений стремительного распространения Дельты-штаммаДоллар США в пятницу торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений стремительного распространения Дельты-штамма коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.

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