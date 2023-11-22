Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эльвира Саади приняла решение подать апелляцию на решение Федерации гимнастики Канады (Gymnastics Canada) о её пожизненном отстранении от спортивной деятельности.
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