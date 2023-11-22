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Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эльвира Саади приняла решение подать апелляцию на решение Федерации гимнастики Канады (Gymnastics Canada) о её пожизненном отстранении от спортивной деятельности.

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