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В США на 20 лет осудили связанного с терактом в «Крокусе» афганца

В США на 20 лет осудили связанного с терактом в «Крокусе» афганца

В США приговорили к 20 годам тюрьмы афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле».

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