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Российские бойцы преодолели танковый ров в Котляровке по лестницам

Российские бойцы преодолели танковый ров в Котляровке по лестницам

Российские военные при штурме Котляровки в ДНР использовали дымовую завесу для отвлечения украинских беспилотников, чтобы перебраться по лестницам через танковый ров, рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов.

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