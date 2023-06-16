Военное обозрение

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В Курской области начался пожар после атаки украинского беспилотника

В Курской области начался пожар после атаки украинского беспилотника

Очередная атака украинского дрона на российский населенный пункт имела место в Курской области. Как сообщают Telegram-каналы, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Красниково.

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