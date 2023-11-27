Сезон работы уличных аттракционов завершился в Подмосковье

Сезон работы аттракционов завершился в Подмосковье. За неделю специалисты проверили работу 27 сооружений и не выявили нарушений, однако из-за сильного снегопада многие из них уже законсервировали до следующего года.
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