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Ученые обнаружили, что витамин С снижает риски появления 11 видов рака

Ученые обнаружили, что витамин С снижает риски появления 11 видов рака

Употребление витамина С может снижать риски возникновения 11 видов рака. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованного на сайте Frontiers in Nutritio.

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