ВТБ: мошенники выманивают у клиентов банковские карты «для проверки»

В результате пострадавшие теряют не только свои деньги, но и становятся случайными участниками преступной схемы Специалисты ВТБ обнаружили новую тактику социальной инженерии – мошенники, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, убеждают людей передать им свои банковские карты под предлогом их «проверки».
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