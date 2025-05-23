ВТБ: мошенники выманивают у клиентов банковские карты «для проверки»

В результате пострадавшие теряют не только свои деньги, но и становятся случайными участниками преступной схемы Специалисты ВТБ обнаружили новую тактику социальной инженерии – мошенники, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, убеждают людей передать им свои банковские карты под предлогом их «проверки».