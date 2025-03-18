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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Уткин: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» могли бы спокойно играть в общем этапе ЛЧ. Может, также «Динамо», если усилит состав»

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в РПЛ, то есть «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов.

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