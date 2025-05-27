Курбан-Байрам впервые отпразднуют в Соборной мечети в Симферополе

Курбан-Байрам впервые отпразднуют на территории Соборной мечети в Симферополе. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Дома дружбы народов Гульчер Зекерьяева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии