Курбан-Байрам впервые отпразднуют в Соборной мечети в Симферополе

Курбан-Байрам впервые отпразднуют на территории Соборной мечети в Симферополе. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Дома дружбы народов Гульчер Зекерьяева.