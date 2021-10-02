Мы у себя дома. Кто не готов приспосабливаться, пусть остаётся на родине собственных предков

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМы у себя дома. Кто не готов приспосабливаться, пусть остаётся на родине собственных предков «Вятский квас» озаботился расизмом Проблемой расизма в России неожиданно озаботилась компания «Вятский квас».Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада МираЛетом местный квас покупаюГусЕнаКвас -гамно, а вот пиар креативит. Маркетинг бабло отрабатывает. Но, теперь точно буду избегать его покупать. Поосто, напрягает хайп. Как сейчас с Маком-дебиловатую Настю не спасет вкус бургера. Вдруг я тоже стану такой тупой на вид.Лада МираВ Крыму была в 2016 ,2 месяца гостила (в 70-80-х там жила),не знаю как сейчас ,но тогла там упивалась советским квасом и объедалась вкуснейшими настоящими пирожками с ливером....ГусЕнаВ этом году я была там. Про пирожки-надо знать где эти" волшебные" пирожки:)Лада МираВряд ли в Курман за пирожками поедите)ГусЕна:) За хорошим и дальше ездят:) Я была в Балаклаве, устриц ели, на Фиоленте в основном обитали. Ну и в Севастополе. Рыбку ели. Отменно.werewolf- вы где? - уже едим - что вы едите? - к вам едим - к себе ешьте!Александр ПоповУ нас свой. Букет Чувашии, вятский даже не видел. И не надо.Комментировать
Свежие комментарии