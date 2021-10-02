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Мы у себя дома. Кто не готов приспосабливаться, пусть остаётся на родине собственных предков

Мы у себя дома. Кто не готов приспосабливаться, пусть остаётся на родине собственных предков

«Вятский квас» озаботился расизмом Проблемой расизма в России неожиданно озаботилась компания «Вятский квас».

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Лада Мира
Летом местный квас покупаю
ГусЕна
Квас -гамно, а вот пиар креативит. Маркетинг бабло отрабатывает. Но, теперь точно буду избегать его покупать. Поосто, напрягает хайп. Как сейчас с Маком-дебиловатую Настю не спасет вкус бургера. Вдруг я тоже стану такой тупой на вид.
Лада Мира
В Крыму была в 2016 ,2 месяца гостила (в 70-80-х там жила),не знаю как сейчас ,но тогла там упивалась советским квасом и объедалась вкуснейшими настоящими пирожками с ливером....
ГусЕна
В этом году я была там. Про пирожки-надо знать где эти" волшебные" пирожки:)
Лада Мира
Вряд ли в Курман за пирожками поедите)
ГусЕна
:) За хорошим и дальше ездят:) Я была в Балаклаве, устриц ели, на Фиоленте в основном обитали. Ну и в Севастополе. Рыбку ели. Отменно.
werewolf
- вы где? - уже едим - что вы едите? - к вам едим - к себе ешьте!
Александр Попов
У нас свой. Букет Чувашии, вятский даже не видел. И не надо.

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