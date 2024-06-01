Путин: бойцы ЧВК и добровольцы должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин считает, что бойцы ЧВК и добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР до вступления республик в состав России, должны получать поддержку фонда «Защитники Отечества».
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