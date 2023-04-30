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Таварес забил «Тампе» в овертайме 6-го матча. Это его 2-й победный гол в серии плей-офф за карьеру в НХЛ

Таварес забил «Тампе» в овертайме 6-го матча. Это его 2-й победный гол в серии плей-офф за карьеру в НХЛ

Капитан «Торонто» принес своей команде победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ).

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