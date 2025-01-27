Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Давно русские воины не пинали наглых морд приползшей на Русь немчуры.Кандидат в канцле...
  • Boris Borisov
    Ну, и кто тут прав?   ,кто виноват ? . Почему нельзя ездить (если -за свой счёт и в свой отпуск ? ) ничего не понятно !Отдохнувшая в Инд...
  • Людмила Боченкова
    у Зеленского  нет  никаких прав  что то требовать у ТРАМПА!!!!!!!Зеленский выдвину...

Алаудинов рассказал об уничтоженном на Украине генерале НАТО

Алаудинов рассказал об уничтоженном на Украине генерале НАТО

В марте 2024 года российские войска атаковали подземный бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, в котором располагались офицеры и генерал из Польши Адам Марчак, возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх