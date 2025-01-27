Алаудинов рассказал об уничтоженном на Украине генерале НАТО

В марте 2024 года российские войска атаковали подземный бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, в котором располагались офицеры и генерал из Польши Адам Марчак, возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.
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