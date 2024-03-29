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Дополнительные электрички с 1 апреля запустят через МЦД-1 «Окружная»

В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления.

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