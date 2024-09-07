Гостиницы могут обязать выделять номера для постояльцев с домашними животными

В Госдуме предложили обязать гостиницы выделять 5% номеров для постояльцев с домашними животными. Об этом сообщается в письме заместителя председателя комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова на имя заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.