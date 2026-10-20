15 минут безуспешных попыток: лайнер развернули над США из-за пассажирки в туалете.Самолёт американской авиакомпании United Airlines начал снижаться в сторону Чикаго после того, как 69-летняя пассажирка оказалась заперта в туалете из-за неисправности дверного механизма.