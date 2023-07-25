ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • ONIX
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  • Платон Платонов
    Ты бредишь.Кто там говорил "...

Никого больше не пропускаю вперёд себя на кассе после случая с бутылкой кваса

Никого больше не пропускаю вперёд себя на кассе после случая с бутылкой кваса

Даже если это одноногий беременный дядечка пенсионер с 3 голодными детьми, ждущими его дома. Хватило одного урока, чтобы стать злой тёткой, громко произносящей: "Вставайте в конец очереди и ждите, пока все расплатятся за свои товары".

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