Никого больше не пропускаю вперёд себя на кассе после случая с бутылкой кваса

Даже если это одноногий беременный дядечка пенсионер с 3 голодными детьми, ждущими его дома. Хватило одного урока, чтобы стать злой тёткой, громко произносящей: "Вставайте в конец очереди и ждите, пока все расплатятся за свои товары".
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