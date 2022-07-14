Наши зашли в Северск и уже на пороге Бахмута! Последние новости и хроника боев с Украины на этот час: 14 июля (17 видео)

Российские войска и союзники зачищают села с восточной стороны Бахмута/Артемовска. Как указано в вечерней сводке ВСУ, бои идут за населенные пункты Веселая Долина и Покровское - это 2-4 км от Бахмута.
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