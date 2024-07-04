Без «Газпрома»: Зеленский намерен транзитировать газ из Азербайджана в Европу

Это станет возможным после окончания контракта с «Газпромом» в конце этого года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Евросоюз через свою территорию после окончания транзитного соглашения с «Газпромом».
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