Не отдавать деньги похоронным мошенникам призвали жителей Новосибирска

Похоронные аферисты продолжают вымогать деньги у населения. Агенты звонят родным умершего сразу же в день его гибели и, пользуясь подавленным состоянием родственников, заключают договоры на организацию похорон под ключ.
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