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  • Юрий Ильинов
    <i>Комментарий скрыт</i>Маленький мальчик...
  • Юрий Ильинов
    Это должно быть очень важно для человека!!! Он должен быть полон решимости, смелости и духовной отваги! Если этого не...дух человека!!!
  • Юрий Ильинов
    <i>Комментарий скрыт</i>дух человека!!!

Астрономы продают Вселенную за 40 тысяч долларов

Астрономы продают Вселенную за 40 тысяч долларов

https://alter-science астрономы создали наиболее точную симуляцию Вселенной Астрономы продают Вселенную за 40 тысяч долларов Астрономия немного отличается от многих наук, потому что у вас есть выборка из ограниченного числа объектов (опытов).

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