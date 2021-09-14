https://alter-science астрономы создали наиболее точную симуляцию Вселенной Астрономы продают Вселенную за 40 тысяч долларов Астрономия немного отличается от многих наук, потому что у вас есть выборка из ограниченного числа объектов (опытов).
https://alter-science астрономы создали наиболее точную симуляцию Вселенной Астрономы продают Вселенную за 40 тысяч долларов Астрономия немного отличается от многих наук, потому что у вас есть выборка из ограниченного числа объектов (опытов).
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