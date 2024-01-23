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Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой еще осенью

Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой еще осенью

Актер Никита Джигурда рассказал свою версию конфликта с балериной Анастасией Волочковой. В беседе с журналистами он заявил, что прекратил отношения с артисткой еще в октябре прошлого года, «После матюков, которые она прислала, я перестал общаться с Настей в октябре 2023 года», — передает его слова NEWS.

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