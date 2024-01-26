Каждое второе преступление на Ямале – мошенничество

На Ямале каждое второе преступление – это мошенничество. Жители региона продолжают переводить деньги злоумышленникам, которые под разными предлогами убеждают людей по телефону и через мессенджеры взять кредиты или перевести сбережения на чужие счета.
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