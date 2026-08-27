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7дней.ru

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Победительница «Новой волны» певица FLORA — о Газманове, своем триумфе и других конкурсантах

Победительница «Новой волны» певица FLORA — о Газманове, своем триумфе и других конкурсантах

Артистка дала сайту 7Дней.ru интервью в день объявления итогов международного конкурса. Певица FLORA предоставлено Пресс-службойПобедительницей «Новой волны 2026» стала 29-летняя певица Флора Бичахчян из Армении, которую уже окрестили армянской Эми Уайнхаус.

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