Собравшиеся почтили память земляков – тружеников тыла, отстоявших свободу Родины вместе с солдатами Великой Отечественной войны В Барнауле возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" / Фото: barnaul.
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