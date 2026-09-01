У богатейших россиян стали пустеть кошельки

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 19,77 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg в своем «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
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