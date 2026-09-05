Путин сообщит Кушнеру и Уиткоффу о том, как Москва видит ситуацию по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером выразил готовность поделиться российским взглядом на ситуацию, связанную с конфликтом на Украине.
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