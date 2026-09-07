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Нацистская стилистика: Трамп показал новую форму космических сил США

Нацистская стилистика: Трамп показал новую форму космических сил США

Эксцентричный американский президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети изображения, на которых можно увидеть новую форму военнослужащих космических сил США.

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